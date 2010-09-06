Руководитель Департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области покинул пост, сообщили «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Причина отставки неизвестна. По данным издания, сейчас Константин Павлов находится в отпуске, из которого на прежнее место работы не выйдет. С 1 февраля он будет считаться официально уволенным.

Руководит департаментом сейчас зампред правительства Александр Ремига, который временно совмещает две должности.

Приехавший из Москвы Константин Павлов был назначен на пост начальника департамента в декабре 2015 года.