26 января Избирательная комиссия Орловской области отказала в регистрации инициативной группе регионального отделения «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

Реготделение ПАРНАСа вышло с инициативой о проведении регионального референдума за возврат прямых тайных выборов мэров и глав районов.

Речь шла о проекте закона Орловской области «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов Орловской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления», который инициировал «ПАРНАС».