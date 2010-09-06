Сегодня депутаты областного Совета должны были принять поправки в областное законодательство, которые вводят новые должности в правительстве региона.

Речь идет о первых заместителях губернатора и председателя правительства Орловской области и первых заместителях председателя правительства. Ранее эти должности были прописаны в областном законодательстве в единственном числе.

Внезапно в самом начале сессии спикер областного Совета Леонид Музалевский предложил исключить эти вопросы из повестки дня.

Причиной снятия законопроектов спикер объяснил так:

- В связи с отрицательным заключением прокуратуры Орловской области, отсутствием заключения управления Минюста и Контрольно-Счетной палаты и в целях исключения наличия в законопроектах несогласованных положений и необходимой дальнейшей проработки законопроектов, - сказал Леонид Музалевский.

Законопроекты, вводящие в структуру областной исполнительной власти новые должности высших чиновников, внесены в региональный Совет народных депутатов губернатором Орловской области.

Добавим, что несмотря на многочисленные сообщения орловских СМИ о том, что назначение Виталия Рыбакова отложено, на этой сессии речь о назначении господина Рыбакова не шла. Да и не могла идти, так как он является депутатом облсовета и прежде, чем занять любую должность в правительстве, должен снять с себя обязанности депутата областного Совета. Это целая процедура.

Вопрос о снятии полномочий депутата в любом случае должен выноситься на сессию облсовета. Этого вопроса изначально в повестке дня этой сессии не было.