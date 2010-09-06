Орловский горком КПРФ считает заявления Алексея Арбузова об избиении провокацией и инсценировкой.

В ответ городские коммунисты написали в полицию заявление о ложном доносе. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном орловским городским комитетом партии.

Вечером 24 января в помещении Орловского горкома КПРФ проводилось закрытое внутрипартийное мероприятие. Для предотвращения беспорядков возле горкома дежурили сотрудники ППС, а вход в помещение осуществлялся строго по пропускам.

Перед началом мероприятия к горкому партии прибыла группа лиц во главе с бывшими членами КПРФ Арбузовым и Радченко.

«Представители данной группы начали провоцировать дежурных и несколько раз попытались прорваться в горком КПРФ силой. …Арбузова А.Ю. пригласили в помещение горкома партии, там ему в вежливой и корректной форме объяснили, на основании каких законов и документов не состоящие в партии лица не могут принимать участие во внутрипартийных мероприятиях», - говорится в сообщении.

После того, как Арбузов вышел из горкома партии, он неожиданно начал публично заявлять, что его избили.

В горкоме есть видеозапись, которая опровергает обвинения об избиении.

В горкоме уверены, что целью бывших членов КПРФ было срыв партийного мероприятия. А инсценировка потребовалась для нагнетания скандала, уверены городские коммунисты.

В пользу своей версии, в сообщении приводится аргумент: Арбузов написал заявление в полицию не сразу после «избиения», а только на следующий день, «вероятно, после консультаций с чиновниками областной администрации, дирижирующими организационными мероприятиями по искусственному расколу в Орловском отделении КПРФ», заявляют городские коммунисты.

В ответ на поданное Арбузовым заявление в полицию горком подал встречное заявление о привлечении бывшего члена КПРФ к ответственности за ложный донос.

24 января в орловских СМИ появилась информация об избиении бывшего члена кПРФ Александра Арбузова, который несколько недель назад организовал одиночный пикет против Василия Иконникова.

На сайте «Орлец» даже была выложена справка о побоях из больницы. Его пригласили якобы для разговора с депутатом облсовета Вячеславом Морозовым. Однако в коридоре горкома дошло до рукоприкладства, пишут «Орловские новости».