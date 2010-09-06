Главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян подал в суд на независимый еженедельник «Красная строка», сообщает издание в пятничном номере.

Исковые требование регионального чиновника – опубликовать его ответ на две статьи «КС» - «Господин архитектор» и «Тайны армянского досье».

24 января состоялось заседание суда по этому делу. Редакция «КС» настаивала на том ,что ответ, присланный Ваагном Вермишяном, не опровергает информацию изложенную в спорных публикациях. А местами автор ответа выходит за пределы публикации, уходя от темы статей.

Суд в рамках рассмотрения иска попросил главного архитектора Орловской области переделать.

Фото: «Красная строка»

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