Уголовное дело в отношении майора полиции, экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Орлу передано по решению руководства Следственного комитета России в центральный аппарата ведомства.

Об этом сообщил сегодня «КоммерсантЪ». По данным издания, зампредседателя Следственного комитета России Илья Лазутов подписал приказ, которым скандальное уголовное дело изымается у орловских следователей и передается в центральное следственное управление СК России.

Как информации издания, «это решение мотивируется «необходимостью проведения следственных действий с участием» прокурора области Ивана Полуэктова». Речь идет о допросе регионального прокурора в качестве свидетеля, пишет «Ъ». Ранее следователи орловского СК пытались побеседовать с прокурором области, однако он не явился, сославшись то, что у регионального управления СК нет полномочий для его вызова.

Напомним, майор полиции Павел Доброхвалов обвиняется в получении взятки в сумме 1,77 млн рублей от орловского коммерсанта Владимира Тильмана за содействие в прекращении уголовного дела.

Первое уголовное дело против майора Доброхвалова было возбуждено в июле 2016 года региональным СК при содействии и оперативной поддержке управления УФСБ по Орловской области. Майор был задержан. Однако буквально сразу прокурор Орловского района Евгений Коротких, ссылаясь на то, что статья, предъявленная майору, «недостаточно тяжела», отменил постановление и выпустил подозреваемого на свободу.

СК пытался оспорить это решение, но бесполезно. И только в начале августа СК возбуждает дело повторно, но теперь по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

В ходе следствия в этой истории появился еще один фигурант - бизнесмен Михаил Кирюхин, который, имея серьезные проблемы с законом, однако под действие закона не попадал. Пока не исчез в неизвестном направлении. Михаил Кирюхин - сосед прокурора Орловской области, утверждают в СК.

«Бизнесмен был задержан, следователи пытались арестовать его, но представители прокуратуры сначала не пришли в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения, а позже поддержали просьбу адвокатов оставить господина Кирюхина на свободе. В итоге где сейчас находится бизнесмен, достоверно не известно, предполагают, что он уехал в Италию», пишет по этому поводу «КоммерсантЪ».

Ранее о вызове Ивана Полуэктова на допрос к следователям на сессии областного Совета в минувшую пятницу сообщила депутат и известный орловский журналист Валентина Остроушко.

Задавая вопрос начальнику УМВД по Орловской области Юрию Савенкову, Валентина Остроушко сообщила, что по некоему делу, которое расследовало УМВД, а затем СК, «все вызывались на допрос... кого только не вызывали. Всех кроме вас, наверное. Даже прокурор области. Осталось Президента России вызвать, нас всех депутатов и так далее».

Само дело названо не было. Однако начальник орловского УМВД сразу понял, о чем идет речь. И грамотно ушел от подробного ответа. Однако из его слов стало ясно, что следователи беседовали и с ним.

- Следователь имеет право пригласить того или иного человека или должностное лицо для допроса. Мне лично скрывать нечего. Там только время уточнили, и когда такое предложение поступило, я пришел и сказал, все что им хотелось от меня услышать. Ничего зазорного в этом не вижу, - сказал Юрий Савенков.

Тем временем, суд продлил майору Доброхвалову срок содержания под стражей еще на два месяца.