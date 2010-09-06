Орловский областной Совет народных депутатов информирует о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Орловской области (ОП), сообщает облсовет на своем сайте.

Членом ОП может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и не имеющий обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона со статусом члена Общественной палаты. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, работающие в Орловской области.

«Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Орловской области», - говорится в сообщении.

НКО направляют в казенное учреждение Орловской области «Аппарат Общественной палаты Орловской области» (далее — аппарат Общественной палаты) по адресу: 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зеленый Ров, д. 13 (каб. № 10 на 2 этаже, каб. № 16 на 3 этаже) необходимые документы о выдвижении. Это решение НКО о выдвижении, документы, подтверждающие отсутствие ограничений, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона, заявление кандидата о согласии войти в состав ОП.

В заявлении должно содержатся обязательство по приостановлению членства в политической партии на срок осуществления полномочий члена Общественной палаты в случае назначения членом Общественной палаты, с приложением копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства кандидата на территории Орловской области,

Кроме того, необходимо согласие кандидата на обработку персональных данных.

В заявлении кандидата должна содержаться информация, указывающая на отсутствие обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона со статусом члена Общественной палаты.

Срок приема документов от некоммерческих организаций составляет тридцать календарных дней со дня размещения Орловским областным Советом народных депутатов данной информации (сообщение опубликовано 31 января).