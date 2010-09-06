В 2017 году на завершение строительства Многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы будет направлено в общей сложности 350 млн рублей.

Из этой суммы 100 – это средства областной казны, а остальные деньги регион надеется получить из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Орловской области Вадим Потомский в ходе осмотра строящегося ММЦ 27 января.

По словам Вадима Потомского, на полное завершение строительно-монтажных работ потребуется еще около года. За счет каких средств будет закуплено оборудование для медцентра, пока неизвестно.

- Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас – надо достроить и ввести объект. Тогда можно будет вести речь с Минздравом и Правительством РФ о помощи в закупке оборудования, - отметил губернатор.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах использовании здания ММЦ, губернатор сказал, что здесь будут размещены отделения областной больницы. Ранее обсуждавшаяся идея о создании межрегионального специализированного медцентра больше не рассматривается. 

В целом, губернатор положительно оценил работу нового подрядчика – ООО «Стройбюро», которые работает на объекте после расторжения госконтракта с «АСК инжиниринг».

Разговаривая с журналистами, Вадим Потомский попросил не называть ММЦ «Титаником», имею в виду печальную участь одноименного лайнера.

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