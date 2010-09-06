Экс-заместитель губернатора Орловской области Бекхан Оздоев назначен министром финансов Ингушетии, сообщили «Орловские новости» со ссылкой на Instagram чиновника.

О назначении Бехкан Оздоев сообщил в своем аккаунте Instagram.

Заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области – руководитель представительства региона при Правительстве РФ Бекхан Оздоев ушел в отставку в сентябре 2016 года.

5 сентября губернатор Вадим Потомский подписал указ о досрочном прекращении его полномочий «по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы».

Бекхан Оздоев стал вице-губернатором Орловской области в феврале 2015 года. В орловском представительстве он сменил Александра Рявкина, который оставил эту должность на волне «скандала с фуагрой».

В регионе его видели не часто. Сначала он проявлял активность, но затем стал появляться в Орле все реже. Его не было даже на официальном праздновании 450-летия Орла.

Среди прочего, в Орловской области Бекхан Оздоев занимался созданием свободной экономической зоны «Серп и молот», участвовал в подготовке к 450-летнему юбилею Орла. Затем тихо исчез с радаров. По неофициальной информации, причиной этому стали резко ухудшившиеся отношения между ним и Вадимом Потомским.