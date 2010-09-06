8 февраля принято решение об исключении из фракции КПРФ депутата Орловского областного Совета Андрея Чижов, сообщили «Орловские новости» со ссылкой на обком партии.

Исключение Андрея Чижова из фракции никак не повлияет на его нахождение в составе депутатов областного Совета. По законодательству лишить его мандата однопартийцы не могут.

При этом источник издания, назвал исключение господина Чижова из фракции шагом, «который, напрашивался давно».

Как ранее сообщалось, он в декабре прошлого года он был исключен из рядов КПРФ.

Это стало следствие конфликта среди орловских коммунистов. Ранее депутат становился эпицентром общественного скандала с его участием в потасовке в ночном клубе и оскорблении сотрудников полиции, которые пытались унять разбушевавшегося депутата-коммуниста.

Этот инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела против Чижова за оскорбление представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей.