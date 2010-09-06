В понедельник, 13 февраля, состоится встреча актива орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Об этом «ВО» сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

- Встреча была запланирована заранее. И никаких проблем с ее организацией не было, - сказал он.

В конце прошлого года реготделение ОНФ в Орловской области направило губернатору региона перечень общественных предложений, которые были сформированы на региональной конференции ОНФ по итогам работы за 2016 год. Документ стал результатом работы региональных рабочих групп ОНФ по мониторингу исполнения указов и поручений президента РФ.

В итоге было сформировано 13 общественных предложений, которые ОНФ предлагает обсудить с губернатором Вадимом Потомским.

Сегодня в орловских СМИ появилась информация о том, что губернатор региона отказался от встречи с активом ОНФ. Однако позднее она была опровергнута.