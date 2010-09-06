Сегодня в Москве в рамках официального визита президента Словении Борута Пахора в Россию состоится встреча представителей российского и словенского бизнеса.

В ней примет участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, сообщает его пресс-служба.

В деловом форуме примут участие министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, министр связи РФ Николай Никифоров, гендиректор компании «Рико» Янез Шкрабец, председатель делового совета Россия-Словения Эдуард Вайно.

Кроме того, планируется встреча Вадима Потомского с российским послом в Словении Доку Завгаевым. Обсуждаться будет подготовка дней Орловской области в Словении.

Напомним, в декабре 2016 года в Орле прошло заседание Делового совета Россия-Словения. Тогда было подписано о сотрудничестве.

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