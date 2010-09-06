В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Орловской области пройдут 47 избирательных кампаний в 24 районах Орловской области, сообщает сайт реготделения «Единая Россия».

В ходе выборных кампаний будут распределены 54 мандата.

Жители посёлка Знаменка изберут главу, болховчане выберут одного депутата Болховского горсовета. 10 сентября будут избраны восемь депутатов поселковых советов и 44 депутата сельских советов.

24 марта на заседании Регионального политсовета орловские «единороссы» объявили об участии в этих выборах и о проведении в Орловской области процедуры праймериз (предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения).