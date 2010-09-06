Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области разработал проект указа губернатора, который утверждает положение об общественном обсуждении нормативных документов губернатора и правительства.
Информация об этом прозвучала 11 апреля на заседании комиссии по противодействию коррупции, которое провел губернатор региона Вадим Потомский.
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