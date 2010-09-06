Комитет Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, предложенный для принятия федеральному парламенту Орловским областным советом, сообщает Lenta.ru.

Речь идет о законопроекте, разработанном в недрах орловского областного Совета, который позволяет отбирать мандаты у региональных депутатов «за утрату связи с избирателями» и прогулы.

По сути, этот законопроект при его принятии означает отказ от принципа от «свободного мандата» в пользу так называемого «императивного мандата».

Орловский облсовет предложил внести ужесточающие поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Орловский законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года.

Законопроект, предложенный орловским облсоветом, в частности, предлагает лишать региональных депутатов мандатов за систематические «прогулы» сессии без уважительных причин, игнорирование работы комитетов. Обязательность личного участия депутата в сессиях, работе комитетов и прочих органах и мероприятиях заксобраний закрепляется законодательно.

Кроме того, закон обяжет избранников народа поддерживать связь с избирателями. А именно, проводить встречи, приемы, рассматривать обращения граждан, давать им письменные ответы, отчитываться перед ними о работе.

Принцип «свободного мандата» действует в большинстве развитых демократических стран мира. Он защищает депутатов от «перегибов на местах» и не позволяет устранять из заксобраний неугодных народных избранников. 

О причинах «забраковки» законопроекта профильным комитетом ГД пока не сообщается.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Компания Danone закрывает завод в Орле – СМИ

2. МВД России сообщило о хищении 136 млн рублей при строительстве орловского «Титаника»

3. СК проверит строительство проблемного дома на ул. Панчука в Орле

4. В Орловской области на строительстве дорог в двух районах украли 28 млн рублей

5. В горсовете Орла прокомментировали зеленые» двери в историческом особняке

 

 

 

 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ