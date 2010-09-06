Комитет Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, предложенный для принятия федеральному парламенту Орловским областным советом, сообщает Lenta.ru.

Речь идет о законопроекте, разработанном в недрах орловского областного Совета, который позволяет отбирать мандаты у региональных депутатов «за утрату связи с избирателями» и прогулы.

По сути, этот законопроект при его принятии означает отказ от принципа от «свободного мандата» в пользу так называемого «императивного мандата».

Орловский облсовет предложил внести ужесточающие поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Орловский законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года.

Законопроект, предложенный орловским облсоветом, в частности, предлагает лишать региональных депутатов мандатов за систематические «прогулы» сессии без уважительных причин, игнорирование работы комитетов. Обязательность личного участия депутата в сессиях, работе комитетов и прочих органах и мероприятиях заксобраний закрепляется законодательно.

Кроме того, закон обяжет избранников народа поддерживать связь с избирателями. А именно, проводить встречи, приемы, рассматривать обращения граждан, давать им письменные ответы, отчитываться перед ними о работе.

Принцип «свободного мандата» действует в большинстве развитых демократических стран мира. Он защищает депутатов от «перегибов на местах» и не позволяет устранять из заксобраний неугодных народных избранников.

О причинах «забраковки» законопроекта профильным комитетом ГД пока не сообщается.