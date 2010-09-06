Сегодня в редакцию частного еженедельника «Орловская среда» пришла полиция, сообщает издание на своем сайте.

Участковый уполномоченный полиции взяла с главного редактора газеты Татьяны Филевой объяснения по поводу размещения на страницах «ОС» карикатур на губернатора Орловской области.

Проверку инициировала прокуратура Советского района Орла, которая увидела в карикатурах признаки оскорбления губернатора. Кроме непосредственно карикатур, проверяют три критических материала, которые были опубликованы в «ОС» в последнее время.

Это не первый визит представителей силовых структур в редакцию оппозиционного издания. Все они были инициированы прокуратурой Орловской областью, которая давно «воюет» с этим СМИ.

«Орловская среда» - издание, близкое к оппозиционному депутату и предпринимателю Виталию Рыбакову.

«ВО» будет следить за ситуацией.