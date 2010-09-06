Правительство Орловской области утвердило порядок принятия решения о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, сообщает «Орелград».
Областная власть будет лишать (сокращать) финансирования районы и города Орловской области при несоблюдении ряда условий.
В частности, за превышение предельно допустимого объема дефицита местного бюджета, за превышение долгов бюджета предельно установленной величины, за превышение нормативов расходов на содержание местных властей, за нецелевое использование выделенных средств и др.