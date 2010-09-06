«Медиалогия» обнародовала рейтинг глав субъектов России по их упоминаемости в социальных сетях за май этого года.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский впервые вошел в ТОП-20 губернаторов, которых больше всего обсуждали в социальных сетях. Он занял в этом рейтинге 12-е место.

Понятно, что причиной такого «взлета» стала дискуссия вокруг ситуации с подарком орловскому священнику Нектарию внедорожника класса «люкс» стоимостью 6 млн рублей.

Точнее, даже не сама ситуация, а комментарий по этому поводу Вадима Потомского.

Губернатор попытался защитить священника от соцсетей и журналистов, отметив, что «Бог – не фраер». Именно это фраза и вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. … И стала основанием для 12-го места в рейтинге популярности в соцмедиа.

Как посчитала «Медиалогия», орловский губернатор в связи с этой ситуацией был упомянут в популярных соцсетях 12,9 тысячи раз.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ социальных сетях в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах, сообщает «Медиалогия».