На данный момент в областной Совет народных депутатов от правительства Орловской области и губернатора региона не поступало никаких документов по разделению постов губернатора и председателя правительства.

Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «ВО», сообщил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Ранее, 23 мая этого года губернатор Орловской области Вадим Потомский на деловом завтраке с орловскими предпринимателями анонсировал значительные изменения в структуре региональной власти. В частности, речь шла о разделении постов губернатора и председателя правительства (сейчас Вадим Потомский совмещает их оба).

Когда будут проведены эти изменения, а также кто будет председателем правительства региона, губернатор не сказал. Он только отметил, что «человек будет из реального сектора экономики», и конкретно представитель строительного сектора.