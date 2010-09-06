Сегодня на пресс-конференции в региональном парламенте заместитель председателя областного Совета Сергей Потемкин, отвечая на вопрос: не поторопились ли отменять запрет на торговлю алкоэнергетиками, произнес речь, обращенную к прессе.

- Я считаю, что пресса кроме прав имеет еще и обязанности. Очень обидно мне, что ни один из вас, журналистов ... понятно, что речь идет о том сюжете на федеральном канале «Россия 24», после этого не пришел и не задал вопрос, не попросил разъяснить, - попенял он СМИ.

- Особенно мне обидно за свои, родные, СМИ (Урицкий, Шаблыкинский, Сосковский районы) (на пресс-конференции присутствовали редакторы районных СМИ – прим. «ВО»), - продолжил обижаться депутат и бизнесмен.

По сути вопроса, он сказал следующее.

- Мы не первый регион, который отменил введенный ранее запрет на продажу алкоэнергетиков. Мы были седьмые по стране. После введения запрета нам пришел протест Минюста РФ, который указал, что мы нарушаем федеральное законодательство. Регионы не имеют компетенции запрещать какой-то отдельный вид продукции. Мы имеем право только устанавливать время и место для торговли. Мы привели свое законодательство в соответствие с федеральным. Мне хочется напомнить слова нашего президента: читайте по губам, - сказал бизнесмен и депутат

В завершение, он напутствовал присутствующих журналистов словами «Нужно правду доносить для людей». Они, конечно, тут же устыдились, что не поспешили донести до людей правду Сергея Потемкина.