Как стало известно «ВО», 22 июня депутаты горсовета Орла соберутся на внеочередную сессию.

Единственным вопросом сессии будет увольнение нынешнего главы администрации города Андрея Усикова, который переходит работать в областное правительство.

Если за ночь и утро не произойдет ничего экстраординарного (что в нашей области запросто), уже завтра Андрей Усиков будет назначен на место уволившегося накануне Сергея Ступина, а именно станет заместителем председателя Правительства Орловской области, курирующим социальную политику.

Слухи об этой рокировке ходили в орловских властных коридорах по обе стороны площади имени Ленина уже достаточно давно. Многие, обсудив эти изменения, уже успели о них подзабыть. Однако случилось.

Андрей Усиков возглавляет администрацию областного центра с осени 2015 года. Он полностью является креатурой губернатора Орловской области Вадима Потомского, который прямо говорил об этом на встрече с журналистами.

По поводу причин перехода Андрея Усикова из «города» в «область» обсуждаются две основные версии. Первая – ему было сделано предложение, от которых не отказываются.  Вторая – Андрей Усиков сам просил губернатора о переводе на другую работу.

По поводу кандидатов на пост главы администрации, пока никакой ясности нет. Думается, тот, кто это решает, пока не определился с этим вопросом. В орловском истеблишменте обсуждается несколько фамилий. Но, учитывая пристрастие губернатора к неожиданным кадровым ходам, думаем, называть кого-то конкретного сегодня преждевременно.

В любом случае, все узнаем скоро. Уже очень скоро.

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