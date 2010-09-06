Руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов назначен Сергей Потёмкин, сын орловского бизнесмена и вице-спикера облсовета Сергея Потёмкина.

Это место стало вакантным в начале мая этого года, после того, как предыдущий глава аппарата Михаил Берников был приглашен в Пермский край на работу в команде нового пермского губернатора.

В начале мая Михаил Берников уволился и улетел из Орла.

До назначения в областной Совет Сергей Потёмкин-младший работал в департаменте внутренней политики Орловской области. Он занимал должность замначальника управления внутренней политики и развития местного самоуправления, начальника отдела социально-политического анализа и планирования.

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