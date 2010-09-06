Сегодня на внеочередной сессии горсовета Орла депутаты согласовали увольнение главы администрации города Андрея Усикова.

На сессии все происходило стремительно, как и события последних дней. Рассмотрение вопроса заняло около десять минут.

Мэр Орла Василий Новиков огласил повестку дня. Вопрос депутатам доложил заместитель главы администрации Сергей Мерзликин. 

Он сообщил, что администрация города просит горсовет согласовать увольнение главы администрации по собственному желанию по соглашению сторон на основании его личного заявления. Депутаты проголосовали «за». После чего дали слово Андрею Усикову.

Он поблагодарил депутатский корпус за совместную работу, отметив, что часто в процессе случались и «горячие споры». Но «интересы города и горожан всегда был и превыше всего», - сказал теперь уже бывший глава исполнительной власти Орла.

Уже не секрет, что Андрей Усиков в ближайшие дни, возможно, уже завтра, будет назначен на должность заместителя председателя Правительства Орловской области, курирующего социальную политику. Это место стало вакантным буквально позавчера, после стремительного увольнения Сергея Ступина.

Теперь главным на повестке дня становится вопрос – кто будет следующим главой администрации областной столицы. Пока ясности или более менее достоверной информации по этому поводу нет.

Пока обязанности главы администрации Орла будет исполнять заместитель главы Роман Игнатушин. Первый заместитель Александр Муромский сейчас находится в отпуске.

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