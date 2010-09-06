Депутат горсовета Орла Владимир Ветров назначен новым директором МУП «Ритуально-обрядовые услуги», стало известно «ВО» из собственных источников.

С 7 апреля обязанности руководителя МУПа исполнял исполняет первый заместитель директора предприятия Руслан Мачалов.

Предыдущий директор – Екатерина Стрелец была уволена после громкого скандала – против нее возбуждено уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки. Сейчас госпожа Стрелец то дает показания, то отказывается от них. Она находится под домашним арестом.

Владимир Ветров - депутат по избирательному округу №19 Орла. На сайте горсовета предыдущим местом его работы значится ООО «КлубАВТО - центр», где он был директором.