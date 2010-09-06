Андрей Усиков назначен заместителем председателя правительства Орловской области, курирующим социальную политику, сообщили «ВО» в областной администрации.

Вчера, 22 июня, на внеочередной сессии горсовета Орла полномочия Андрея Усикова, как главы администрации Орла, были прекращены.

Основанием для этого стало личное заявление Андрея Усикова, контракт расторгнут «по соглашению сторон». Он руководил администрацией областного центра с октября 2015 года.

За несколько дней до этого по собственному желанию вынужден был уволиться Сергей Ступин, бывший мэр Орла, который с 2015 года занимал пост зампреда правительства по социальным вопросам.