Губернатор Орловской области Вадим Потомский кратко прокомментировал газете «КоммерсантЪ» досрочное увольнение главы администрации Орла Андрея Усиков и порассуждал о турбулентности во власти.

Губернатор, комментируя назначение в правительство области теперь уже бывшего главы администрации Орла, считает, что справиться с социальным блоком (образованием, медициной, культурой и др), Андрею Усикову помогут «необходимые драйв и харизма», которые, по словам Вадима Потомского, у нового зампреда есть.

О возможной кандидатуре на пост главы администрации областного центра губернатор распространяться не стал, сославшись на необходимое «множество согласований». Только похвалил за профессионализм и опыт первого заместителя главы администрации города Александра Муромского.

Отойдя от темы города, Вадим Потомский пообещал продолжение «больших перестановок». И коснулся анонсированного им ранее разделения постов губернатора и председателя правительства.

- Я еще раздумываю над этим назначением, - сказал он и подтвердил, что эти планы остаются в силе. Как и то, что он назначит на это место не варяга, а местного кадра.

В целом, такие резкие кадровые повороты, когда люди не успевают поработать на своих местах больше двух лет, а многие и того меньше, орловский губернатор назвал полезными.

- Такая турбулентность полезна — чиновники начинают собираться с силами, сосредоточеннее работать и думать: все ли правильно они делают? Максимальное ли они количество сил потратили на решение своих задач? – цитирует «Ъ» Вадима Потомского.