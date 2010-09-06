22 июня Владимир Путин дал поручение Контрольному управлению Президента России провести проверку в Орловской области на предмет бесплатного лекарственного обеспечения, сообщается на сайте Кремля.

Список поручений главы государства составлен по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 15 июня, и размещен на сайте Президента страны.

Как известно, на прямую линию дозвонилась орловчанка Клавдия Ставцева, которая рассказал Владимиру Путину, что, являясь инвалидом I группы из-за тяжелой патологии почек, не может около полугода получить положенные ей по закону медицинские препараты.

Президент пообещал Клавдии разобраться с ее проблемой. Как потом сообщала девушка в СМИ и соцсетях, после этого лекарства были ей выделены в течение дня.

Губернатор Орловской области почти сразу дал комментарий по этой ситуации. Вадим Потомский переадресовал проблему федеральному центру, сказав, что федеральный бюджет выделяет недостаточно средств на одного льготника и этих субсидий не хватает.

Доложить об итогах проверки в Орловской области президенту должны до 1 октября. Ответственный - начальник контрольного управления Президента Российской Федерации Константин Чуйченко.

Кроме Орловской области Владимир Путин распорядился проверить Самарскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и «Почту России».