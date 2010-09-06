22 июня Владимир Путин дал поручение Контрольному управлению Президента России провести проверку в Орловской области на предмет бесплатного лекарственного обеспечения, сообщается на сайте Кремля.

Список поручений главы государства составлен  по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 15 июня, и размещен на сайте Президента страны. 

Как известно, на прямую линию дозвонилась орловчанка Клавдия Ставцева, которая рассказал Владимиру Путину, что, являясь инвалидом I группы из-за тяжелой патологии почек, не может около полугода получить положенные ей по закону медицинские препараты.

Президент пообещал Клавдии разобраться с ее проблемой. Как потом сообщала девушка в СМИ и соцсетях, после этого лекарства были ей выделены в течение дня.

Губернатор Орловской области почти сразу дал комментарий по этой ситуации. Вадим Потомский переадресовал проблему федеральному центру, сказав, что федеральный бюджет выделяет недостаточно средств на одного льготника и этих субсидий не хватает.

Доложить об итогах проверки в Орловской области президенту должны до 1 октября. Ответственный - начальник контрольного управления Президента Российской Федерации Константин Чуйченко.

Кроме Орловской области Владимир Путин распорядился проверить Самарскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и «Почту России».   

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ