Бывшему руководителю управления Следственного комитета по Орловской области Сергея Сазину присвоено звание генерала-лейтенанта юстиции.

Повышение звания зафиксировано в указе Президента РФ №258 от 10 июня этого года.

Напомним, что Сергей Сазин уехал из Орла, где возглавлял региональный СК в марте 2016. Он был назначен руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

С того момента в орловское управление СК так и не назначен руководитель. Все это время обязанности начальника исполнял (и исполняет) первый заместитель начальника Андрей Талдыкин.