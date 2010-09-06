26 июля в Орле Федеральный «Дискуссионный клуб WTF?» провёл первое заседание.

Событие было одновременно ожидаемое и неожиданное.

На заседание клуба были приглашены разные спикеры – и градозащитники, и представители власти, и депутаты разных уровней. Было много сообщений в сети интернет и по телеканалам.

C другой стороны, согласитесь, не каждый день в Орле на одной площадке собираются вместе активные граждане, депутаты, чиновники и устраивают открытый прямой эфир. Наше орловское общество, общественные организации и активные граждане явно были рады встретиться в пространстве дискуссионного клуба.

К тому же и общественно-политический нерв в обществе заставляет людей разговаривать, обмениваться мнениями, выходить на связь. «WTF?» оказался той площадкой, которая дала возможность при всём разнообразии позиций и взглядов, аккумулировать и сосредоточить внимание на конкретной болевой теме жизни Орловщины.

Важно то, что каждому, кто прибыл на заседание, давалась возможность высказаться, озвучить позицию и взгляды. Несмотря на то, что заседание проводилось в парк-отеле «МЕЧТА» в пригороде Орла, поучаствовать в дискуссии приехало более 40 участников. Градозащитников было много – и из Орла, и из области.

Приняли активное участие в работе два депутата Орловского областного Совета народных депутатов – Виталий Рыбаков и Валентина Остроушко. К сожалению, областные чиновники на заседание клуба не пришли, и свою позицию не высказали. Точнее сказать высказали: «продолжаем игнорировать общество».

Фактически за чиновников, пришлось на острые вопросы отвечать депутатам. По крайне мере стало понятно, как вырабатывался ряд важных решений областной властью, и почему депутаты, которые ориентированные так или иначе на диалог с народом, не смогли малыми силами противостоять давлению областных чиновников.

Все выступления были в максимально выдержанном позитивном, конструктивном плане. Обсуждали именно то, что происходит с культурным наследием в Орле и области.

Активные граждане в самый разгар дискуссии договорились с депутатами о совместных действиях по защите исторического наследия. В заключении еще раз хочу отметить: мне очень жаль, что ни один представитель руководителей и сотрудников профильных структур «КУЛЬТУРЫ» не нашли времени, чтобы придти на дискуссию и вместе обсудить, а может быть и найти решения многих проблем, которые видят общественные активисты и эксперты.

А поблагодарить хочу федеральный «Дискуссионный клуб WTF?» и его главного организатора Дмитрия Гусева, Вадима Неврова – ведущего и координатора заседания клуба в Орле, всех АКТИВНЫХ ГРАЖДАН ОРЛА, за возможность открыто и честно обсудить наболевшую тему.

Фото Виктора Дышленко

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