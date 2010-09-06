Члены Изборского клуба под предводительством писателя Александра Проханова написали орловскому губернатору открытое письмо с предложением установить в Орле памятник Иосифу Сталину.

Письмо опубликовано на сайте газеты «Завтра», которую возглавляет Александр Проханов. 

«Почему в Орле?», опережая возникший у «ВО» вопрос, вопрошают члены клуба. И сами отвечают на него.

«Потому что Вы, Вадим Владимирович, совсем недавно, преодолев сильнейшее сопротивление недоброжелателей, объединили вокруг себя патриотическую общественность города и установили памятник Ивану Васильевичу Грозному…».

«Настало время устранить вопиющую несправедливость по отношению к этому замечательному государственному деятелю...  Эту несправедливость устраняют сегодня не историки, не политики, а сам народ, который признаёт за Иосифом Сталиным величайшие заслуги перед Родиной», ручаются за весь народ четыре десятка подписавших обращение.

В письме нет ни единого слова о мнении орловцев и обсуждении с ними этой идеи. Но члены Изборского клуба как бы предполагают возможную реакцию:

«Мы не обольщаемся. Вокруг возведения этого памятника разгорится острейшая дискуссия, как она разгорелась вокруг памятника Ивану Васильевичу Грозному. Эта дискуссия будет ещё более жаркой и непримиримой, и мы, патриоты-государственники из Изборского клуба, готовы принять участие в этой дискуссии, в этой битве умов, в которой строится сегодня государство российское», - пишут они. Ну, как говорится, велкам или добро пожаловать!

Под  письмом поставлены около 40 подписей. Из них только одна из Орла. Обращение подписал предприниматель Евгений Прозукин. Много подписей из Брянска. Так и хочется спросить у соседей-брянцев: а чего вы к своему губернатору с такой просьбой не обращаетесь? 
Зачем нашу-то «лодку раскачиваете»? 

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