Член КПРФ, депутат Мосгордумы, глава фракции в Мосгордуме, секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков называется основным претендентом на должность губернатора Орловской области.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральной КПРФ и кремлевской администрации.

Издание подтверждает сам факт скорой отставки губернатора Орловской области Вадима Потомского (хотя, по информации «ВО» он и сам ее уже не скрывает).

Но собственно новостью стала именно смена фаворитов на это место. КПРФ, не насладившись итогами своего правления в Орловской области, требует «продолжения банкета». Первоначально сменщиком Вадима Потомского назывался туляк Юрий Афонин, человек из ближнего круга главы КПРФ Геннадия Зюганова. Но затем эта кандидатура отпала… Говорят, товарищ Афонин и сам не очень-то хотел ехать в прекрасный, говоря словами Геннадия Зюганова, «динамично развивающийся» орловский край.

Но как бы там не было, теперь основным кандидатом стал 38-летний москвич Андрей Клычков.

Секретарь московского горкома КПРФ Клычков проходил специальный тренинг в Сочи «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности, подтвердил источник РБК, близкий к руководству коммунистов, пишет издание.