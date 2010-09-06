Сегодня вечером Президент России Владимир Путин подписал Указ об увольнении Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области.

Это событие для Орловской области не было неожиданным. Указ в Орле ждали, даже называли даты со 2 по 5 октября, как собственно, и случилось.

Также не стала неожиданной и кандидатура преемника Вадима Потомского. Геннадий Зюганов пролоббировал на это место представителя КПРФ. И следующим губернатором региона, несмотря на очевидную неудачу КПРФ в Орле, тоже будет член компартии. Как и писали СМИ, исполняющим обязанности главы региона назначен москвич, первый секретарь Московского горкома КПРФ, 38-летний Андрей Клычков.

Пока трудно что-то прогнозировать, но, судя по всему, курс региональной политики не изменится.

Орловцы прекрасно помнят, как Геннадий Зюганов, все это время просто закрывал глаза на реальную ситуацию в регионе, на ухудшение основных социально-экономических показателей, на развал некогда сильнейшего в стране реготделения партии, на позорные результаты КПРФ в выборных кампаниях. Зюганов пафосно и упорно продолжал говорить об эффективности «красного» губернаторства в Орловской области. И чем хуже шли дела, тем больше Зюганов нахваливал происходящее в Орловской области. Орловцы смотрели на всё это с большим недоумением. В итоге сказать, что позиции КПРФ в Орловской области сейчас пошатнулись, это не сказать ничего…

Назначение Андрея Клычкова, как и мгновенное трудоустройство отставного Вадима Потомского на должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, по вопросам экологии и обращения с отходами, означает, что ревизии предыдущего правления не будет. Всё плохо, но все сделали вид, что все хорошо, и, главное, тихо. Об экономических итогах коммунистической трехлетки мы еще напишем, это стоит того.

Кроме того, сам факт того, что Андрей Клычков - это уже третий «варяг», направляемый федеральным центром на пост губернатора Орловской области, подтверждает правильность неприятных для орловцев слов политолога Владимира Слатинова. Он в интервью СМИ сказал, что Орловская область «ни электорально, ни ресурсно незначимый регион». А это означает, что, по большому счету, да и по малому тоже, не важно, что тут происходит, и как мы с вами тут живем. Не имеем мы значения…

Исходя из вышеописанного, ждать каких-то значительных перемен в ближайшей перспективе вряд ли стоит. Хотя, как говорят сегодня орловцы, «хуже сделать уже сложно». И это главная и единственная позитивная новость текущего исторического момента.

P.S. Из текста Указа следует, что Вадим Потомский уволен по собственному желанию.