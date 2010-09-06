Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков сообщил в эфире «КоммерсантЪ FM», что рассматривает предложение возглавить регион «как некий вызов» для себя.

Политик предпочел пока ничего не говорить о первоначальных действиях на посту губернатора Орловской области.

- Нужно познакомиться и с регионом, и с людьми, которые там живут. После этого уже определять какие-то планы, - сказал он.

Он также выразил удовлетворение тем фактом, что до него регионом руководил представитель КПРФ. Андрей Клычков, как и его предшественник из КПРФ, пообещал не насаждать в областной власти варягов.

- Чтобы учесть все интересы в области, надо максимально сформировать понимающую и знающую команду, при этом у меня цели каких-то новых людей приводить и менять всех сразу, - сказал исполняющий обязанности губернатора Орловской области.

Правда, Вадим Потомский в самом начале своей губернаторской карьеры обещал, что его команда на 99% будет состоять из местных специалистов. Вышло почти полностью наоборот. Дошло до того, что даже областными государственными СМИ (газетой «Орловская правда» и «Первым областным каналом») поставили руководить привезенных специалистов.

Сейчас экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский пообещал своему сменщику всяческую поддержку и помощь.

- Могу сказать, что несколько неожиданная кандидатура, но [Клычков] парень толковый, молодой, с очень хорошей депутатской практикой, с хорошим образованием. Поэтому я убежден, что он с поставленными задачами справится. В конце концов, будет спрашивать совета — всегда пожалуйста, чем смогу, помогу, - сказал Вадим Потомский в эфире «КоммерсантЪ FM».

Красота маневра Геннадия Зюганова, а точнее, феодальная простота этой кадровой «загогулины», становится понятной после следующей информации «Ъ».

- После назначения Андрея Клычкова меняется сценарий кампании по выборам мэра Москвы в 2018 году. Он собирался выдвигаться от КПРФ, которая не очень успешно выступила на муниципальных выборах-2017. «Его выбивают из Москвы»,— уверяет один из партийцев.

По словам источника “Ъ”, близкого к московскому горкому КПРФ, фракцию Компартии в Мосгордуме теперь может возглавить 29-летний Леонид Зюганов — внук лидера КПРФ. Он избрался депутатом в 2014 году.».

Андрей Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию РФ.

Секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Московской городской Думы пятого и шестого созывов. До назначения временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области – руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме.

Женат, имеет двоих сыновей.

 

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