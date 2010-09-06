Сегодня появилась первая информация о кадровых перестановках в областной власти после досрочной отставки Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области.

Заявление об увольнении подали глава департамента госимущества и земельных отношений Андрей Синягов и замруководителя департамента государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области Владислав Цыбин, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно об отставке «человека по спецпоручениям» Алексея Минина, который официально занимал должность советника губернатора.

Андрей Синягов (на фото) занял пост начальника имущественного департамента в 2015 году. Широкой общественности его имя стало известно из-за громкого уголовного дела в отношении орловского бизнесмена, главы и владельца холдинга «Орловская нива» Сергея будагова.

В этом деле Андрей Синягов был главным свидетелем. Следствие предъявило Будагову обвинение в даче взятки в размере 5 млн рублей, который бизнесмен пытался дать господину Синягову за спасение своей торговой сети «Родное село» и «общее покровительство» бизнесу.

В феврале этого года Железнодорожный райсуд Орла вынес оправдательный приговор по уголовному делу против Сергея Будагова. Этот приговор позже оставил в силе и областной суд. Суды не нашли в действиях предпринимателя «ни объективной, ни субъективной стороны преступления», а саму ситуацию с пятью миллионами расценили как провокацию взятки

17 мая этого года заместитель начальника управления земельных отношений - начальник отдела обеспечения учета и регистрации земельных участков областной собственности Наталья Плотникова публично заявила, что подверглась физическому воздействию со стороны своего руководства. Она сообщила журналистам, что в ходе конфликта на работе Андрей Синягов дважды ударил ее головой в переносицу.

Региональное управление Следственного комитета по Орловской области по результатам проверки этого заявление отказало в возбуждении уголовного дела против главы департамента имущества и земельных отношений Андрея Синягова. Следствие не обнаружило в действиях начальника департамента состава преступления. Представленные сотрудницей департамента аудиозаписи разговоров со своим начальником, другие доказательства возможного физического воздействия, а также показания свидетелей не подтвердили версию девушки, сообщило тогда региональное управление Следственного комитета.

Позднее стало известно, что Андрей Синягов написал в полицию заявление о клевете.

Что касается Алексея Минина, то он появлялся на орловском горизонте дважды. Первый раз приехал – вместе с Вадимом Потомским. Потом что-то пошло не так, и Алексей Минин покинул регион. Но через какое-то время появился в Орле вновь. Ему дали официальную должность – советник губернатора.

Неофициально его считали человеком, который исполнял «особые поручения» губернатора. В частности, редактор оппозиционного Вадиму Потомскому еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин во время скандала с исчезновением из типографии «Труд» полного тиража «КС» заявлял, что газету типографии увез именно Алексей Минин. Но правоохранительные органы этому делу хода не дали, похитители тиража найдены не были.

В 2016 году Алексей Минин числится на должности помощника вице-губернатора Орловской области. Его декларированный доход за 2016 год 76 тысяч рублей, супруги – без малого 34 тысяч рублей. То есть 110 тысяч на семью в год. Автомобилей в декларации нет. При этом по Орлу Алексей Минин ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser базовой стоимостью от 4 млн рублей.