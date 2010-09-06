Фонд «Петербургская политика» обнародовал рейтинг регионов России за ноябрь этого года.

Орловская область по-прежнему остается в группе регионов «со слабой устойчивостью» (менее пяти баллов). Но есть и позитивчик – в этой группе наш регион вышел на первую позицию (+0,2 балла за ноябрь).

К положительным событиям ноября этого года  эксперты Фонда отнесли «привлечение врио губернатора Андреем Клычковым специалистов по организации дорожного движения из Москвы» для решения транспортных проблем Орла.

Кроме того к «плюсам» ноября отнесены начало восстановления водолечебницы в детской больнице имени Круглой», вручение врио губернатора детям-сиротам ключей от новых квартир в деревне Образцово Орловского района, включение Орла в группу лидеров в рейтинге экологического развития городов. На этом позитив заканчивается.

К негативу ноября отнесены такие события. Отставка замглавы администрации Орла Романа Игнатушина, увольнение директора УКХ Дмитрия Зуева (на взгляд «ВО», это как раз положительное событие), признание банкротом МУП «ПАТП-1», возврат в федбюджет 200 млн рублей, не освоенных на строительстве Многофункционального медцентра в Орле, очередной перенос сроков завершения реконструкции Центрального стадиона Орла.

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года каждый месяц. 

В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.

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 - 30 ноября, в 10.00 в Орловском госуниверситете им. И.С. Тургенева (ул. Московская, д.77, актовый зал) пройдет международная научно-практическая конференция «Образ религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур». 

- 30 ноября в 14.00 в Малом зале областной администрации (1 этаж) состоится встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с юристами, приуроченной к профессиональному празднику Дню юриста.

Несколько слов

Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над начальством и не уважает старших!

Cократ, 5 век до н.э. 

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