6 декабря состоялась итоговая годовая конференция реготделения партии «Единая Россия».

В ней приняли участие почти 200 делегатов и около сотни приглашенных.

«В течение года велась непрерывная планомерная работа», - сказал руководитель местной «Единой России», спикер облсовета Леонид Музалевский.

Кроме обязательных в этих случаях планов на будущее и заявлений о всенародной поддержке, на конференции была проведена ротация в региональном Политическом совете. Тайным голосованием избраны шесть новых членов совета. Кроме того, выбраны делегаты, на съезд «Единой России», который состоится 22-23 декабря в Москве, сообщается в пресс-релизе партии по этому вопросу.

К сожалению, «ВО» не удалось узнать ни фамилии новых членов политсовета, ни фамилии тех, кого из него вывели в результате ротации. Даже фамилии делегатов узнать не удалось.

На момент написания заметки в исполкоме партии в разгар рабочего времени не отвечал ни телефон приемной, ни пресс-службы. Не ответил на наши звонки на мобильный и пресс-секретарь реготделения. Дозвониться удалось только в Общественную приемную Дмитрия Медведева (она находится там же, где и исполком ЕР). Но это ничего не дало, так нас переадресовали по тем телефонам, которые не отвечают.

Никакой дополнительной информации об изменения в системе регионального отделения партии на сайте нет. Только общий пресс-релиз, в котором не указаны даже количество и фамилии делегатов на съезд ЕР.