6 декабря состоялась итоговая годовая  конференция реготделения партии «Единая Россия».

В ней приняли участие почти 200 делегатов и около сотни приглашенных. 

«В течение года велась непрерывная планомерная работа», - сказал руководитель местной «Единой России», спикер облсовета Леонид Музалевский.

Кроме обязательных в этих случаях планов на будущее и заявлений о всенародной поддержке, на конференции была проведена ротация в региональном Политическом совете. Тайным голосованием избраны шесть новых членов совета. Кроме того, выбраны делегаты, на съезд «Единой России», который состоится  22-23 декабря в Москве, сообщается в пресс-релизе партии по этому вопросу.

К сожалению, «ВО» не удалось узнать ни фамилии новых членов  политсовета, ни фамилии тех, кого из него вывели в результате ротации. Даже фамилии делегатов узнать не удалось.

На момент написания заметки в исполкоме партии в разгар рабочего времени не отвечал ни телефон приемной, ни пресс-службы. Не ответил на наши звонки на мобильный и пресс-секретарь реготделения. Дозвониться удалось  только в Общественную приемную Дмитрия Медведева (она находится там же, где и исполком ЕР).  Но это ничего не дало, так нас переадресовали по тем телефонам, которые не отвечают. 

Никакой дополнительной информации об изменения в системе регионального отделения партии на сайте нет. Только общий пресс-релиз, в котором не указаны даже количество и фамилии делегатов на съезд ЕР. 

 

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Александр Ремига после отставки ведет активную кампанию в СМИ

2. Прокуратура инициировала проверку статей о деле Доброхвалова – СМИ

3. В Орле чешский продюсер снимет фильм с участием звезд

4. Размещение облигаций даст Орловской области 35 млн рублей экономии

5. Кадастровая стоимость земли в Орловской области необоснованно завышена – Евгений Лыкин

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать

 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

 - 30 ноября, в 10.00 в Орловском госуниверситете им. И.С. Тургенева (ул. Московская, д.77, актовый зал) пройдет международная научно-практическая конференция «Образ религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур». 

- 30 ноября в 14.00 в Малом зале областной администрации (1 этаж) состоится встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с юристами, приуроченной к профессиональному празднику Дню юриста.

Несколько слов

Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над начальством и не уважает старших!

Cократ, 5 век до н.э. 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ