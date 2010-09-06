Пресс-служба регионального отделения «Единой России» связалась с редакцией «ВО» и уточнила информацию по итогам прошедшей 6 декабря годовой итоговой партийной конференции.

Ранее мы сообщали, что не смогли уточнить фамилии новых челнов политсовета ЕР и делегатов съезда.

«На конференции была проведено плановое обновление (ротация) состава политического совета, предусмотренное уставом Партии. Члены Партии, выведенные из состава регионального политического совета, были отмечены благодарностями партийного руководства и продолжили свою работу в местных и первичных отделениях,

В обновленный состав политсовета вошли: глава администрации города Орла Александр Муромский, директор училища олимпийского резерва Дмитрий Шатохин, директор ЗАО «ФСК Чайка» Владимир Строев, секретари районных первичных отделений Партии Наталья Борисенко, Ирина Гордина и Александр Батищев.

Делегатами на съезд партии также стали секретари первичных отделений города Орла и районов области: Николай Злобин, Галина Ильясова, Наталья Карпова, Олег Кошелев, Светлана Папонова и Дмитрий Шатохин», - сообщили в реготделении «ЕР».

«ВО» благодарит коллег за оперативную реакцию.