По требованию прокуратуры Орловского района досрочно прекращены полномочия депутата Лавровского сельского  Совета народных депутат, сообщает ведомство.

Проведенная проверка показала, что судом Орловского района глава Лавровского сельского поселения В. Бородин осужден за совершение двух коррупционных преступлений.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Суд приговорил его к штрафу в 130 тысяч и на три года запретил занимать должности, связанные с функциями  представителя власти.

После чего глава поселения был отстранен от должности, но депутатом сельсовета остался, мандат сдавать он отказался.

Прокуратура направила в Лавровского сельсовет представление. И депутаты досрочно прекратили полномочия своего теперь уже бывшего коллеги.

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