- Посетил «Транспортную неделю-2017» в Гостином дворе и принял участие в деловом завтраке главы Минтранса Максима Соколова.

Это для нашего региона одно из ключевых министерств - дороги в области остаются самой главной проблемой, - написал 7 декабря по итогам поездки в Москву врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на своей странице в сети Facebook.

- Особенно важный вопрос - строительство Западного обхода Орла, которого горожане ждут уже очень давно. В 2018 году в бюджете области запланировано выделить 50 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, но саму объездную нам без помощи федерального центра не построить. Мы зафиксировали общее понимание, что проблемы необходимо решать - это отправная точка для дальнейшей совместной работы с Минтрансом и Росавтодором.

«Дорожный вопрос» будет обязательно включен в разрабатываемую сейчас стратегию развития области, а она в свою очередь будет вынесена на широкое общественное обсуждение, - пишет Андрей Клычков.

«Ну а выставка, конечно, производит впечатление - все самые современные технологии в области транспорта под одной крышей!», - поделился он впечатлением от экспозиции «Транспортной недели-2017».