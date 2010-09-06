Сегодня, 11 декабря, в Переславле-Залесском Ярославской области и.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак провёл встречу с руководством региональных отделений партии в регионах Центрального федерального округа.

В совещании принял участие секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский.

В числе обсуждаемых вопросов - подготовка к предстоящему 22-23 декабря съезду «Единой России», смена вектора партийной работы в регионах, реформирование проектной деятельности и предстоящая в марте 2018 года президентская кампания.

Андрей Турчак сообщил, что готовится ротация Генсовета партии. Планируется, что в Генсовет войдут новые представители регионов. Съезду «Единой России», который пройдет 22–23 декабря, будет предложено переформатировать работу межрегиональных координационных советов и партийных платформ.

Говоря о президентских выборах, Турчак подчеркнул, что партия «Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании: «Президент – наш основатель, лидер, и вопросы мобилизации партийного актива будут стоять на первом месте».

Комментируя итоги совещания, состоявшегося в Ярославской области, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский подчеркнул, что такие встречи необходимы, поскольку они помогают «сверить часы», обменяться опытом работы с коллегами из регионов, а также обсудить самые актуальные вопросы с руководством партии.