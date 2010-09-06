Сегодня врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на встрече с представителями непарламентских партий сказал, что будет «с интересом наблюдать за судебным процессом» по так называемом закону Потомского.

Напомним, что в последний день пребывания в должности губернатора Орловской области Вадим Потомский подписал закон о проведении публичных мероприятий, который существенно ужесточил правила проведения в регионе митингов, пикетов и пр.

Тогда законопроект вызвал огромный общественный резонанс, его критиковали политические партии, общественность, СМИ. Власти сначала пообещали закон «смягчить», однако в итоге он получился даже еще более жестким, чем до этих обещаний. Ранее областные власти перенесли орловский "Гайд-парк" из центра города фактически за его пределы - к заводу Химмаш.

Сегодня на встрече с врио губернатора представитель партии «Яблоко» Сергей Зайцев сообщил врио губернатора, что намерен в суде обжаловать «закон Потомского», как ограничивающий конституционные права граждан.

В ответ на это Андрей Клычков сказал следующее:

- Говоря о «законе Потомского», я буду с интересом наблюдать за судебным процессом».

Кроме того, общаясь с представителями непарламентских партий Андрей Клычков сообщил, что «до конца текущего года будут представлены новые механизмы общественного взаимодействия».