Вопрос передачи от региональной власти муниципалитетам отдельных полномочий обсуждался на заседании профильного комитета областного Совета 11 декабря.

В частности, речь шла о наделении муниципальных образований полномочиями в сфере опеки и попечительства. С такой инициативой выступила областная власть.

При этом средств на исполнение этих полномочий для муниципалитетов не предусмотрено.

- К нынешним 27-и полномочиям, которые исполняют органы власти муниципальных образований, добавляются ещё семь без единой копейки. При этом методика расчёта выделяемых органам МСУ средств остаётся десятилетней давности, - сказал на заседании председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту облсовета Валерий Савин.

Дебаты по этому вопросу проходили и на заседании других профильных комитетов.

Валерий Савин предложил в 2018 году пересмотреть областные законы, в которых возлагаются государственные полномочия на уровень местного самоуправления без финансового обеспечения.