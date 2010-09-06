19 декабря врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков выступит с Инвестиционным посланием, сообщает областная администрация.

Анонсировано, что в Инвестиционном послании «будут определены векторы дальнейшего социально-экономического развития Орловщины на ближайшие несколько лет».

Кроме того заявлено, что Андрей Клычков обозначит ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата.

Ивестпослание будет зачитано в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», в мероприятии примут участие члены Правительства области, депутаты, эксперты, представители делового сообщества.

Практика губернаторских инвестиционных посланий введена в Орловской области с 2013 года. Первое послание тогда озвучил губернатор Александр Козлов. С этого момента они стали считаться ежегодными.