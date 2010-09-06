Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на своей странице в сети Facebook анонсировал Инвестиционное послание, оглашение которого намечено на 19 декабря.

Он назвал Инвестпослание вопросом «принципиальной важности для всего региона» и «стратегическим документом».

«Нужно четко видеть бюджетные, инвестиционные ресурсы, формировать проектные офисы для достижения намеченных целей. Сегодня для нас важно привлечение «качественных» инвестиций. Инвестиций, которые приведут к модернизации и росту экономики. Для этого нужны более высокие стандарты работы и органов власти и бизнеса», - пишет врио губернатора Орловской области.

Что касается конкретики, что Андрей Клычков по этому поводу сообщает: «лично я представляю перед собой вполне определенную дорожную карту».

«Обо всем подробнее - 19 декабря. День будет насыщенным. В Орле на одной площадке соберутся все ветви власти, приедут представители всех районов области, авторитетные федеральные эксперты, гости из других регионов, журналисты… Будет интересно», - пишет врио губернатора.

P. S. Практика губернаторских инвестиционных посланий введена в Орловской области с 2013 года. Первое послание тогда озвучил губернатор Александр Козлов. С этого момента они стали считаться ежегодными.

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Экс-директор орловского АИЖК Сергей Кочергин написал, что он на свободе 

2Как жители Мохового остановили колонну техники «Мираторга» и что из этого вышло

3Клычков будет «с интересом наблюдать за судом по «закону Потомского»

4. Экс-директор «Орелгортеплоэнерго» злоупотребил на 139 млн рублей – СК

5В «Национальном рейтинге трезвости» Орловская область заняла 48-е место

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

10 декабря в 15.00 в музее И. А. Бунина состоится литературно-музыкальный вечер «Музей собирает друзей», посвященный 26-й годовщине открытия музея.

На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

Несколько слов

Как стать владельцем малого бизнеса? Все просто: надо купить большой и набраться терпения...

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ