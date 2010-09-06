Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на своей странице в сети Facebook анонсировал Инвестиционное послание, оглашение которого намечено на 19 декабря.

Он назвал Инвестпослание вопросом «принципиальной важности для всего региона» и «стратегическим документом».

«Нужно четко видеть бюджетные, инвестиционные ресурсы, формировать проектные офисы для достижения намеченных целей. Сегодня для нас важно привлечение «качественных» инвестиций. Инвестиций, которые приведут к модернизации и росту экономики. Для этого нужны более высокие стандарты работы и органов власти и бизнеса», - пишет врио губернатора Орловской области.

Что касается конкретики, что Андрей Клычков по этому поводу сообщает: «лично я представляю перед собой вполне определенную дорожную карту».

«Обо всем подробнее - 19 декабря. День будет насыщенным. В Орле на одной площадке соберутся все ветви власти, приедут представители всех районов области, авторитетные федеральные эксперты, гости из других регионов, журналисты… Будет интересно», - пишет врио губернатора.

P. S. Практика губернаторских инвестиционных посланий введена в Орловской области с 2013 года. Первое послание тогда озвучил губернатор Александр Козлов. С этого момента они стали считаться ежегодными.