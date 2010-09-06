За 11 месяцев этого года на дорогах области задержано 2,5 тысячи водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщил сегодня на координационном совещании правоохранительных органов глава УГИБДД по Орловской области Александр Коршунов.

Всего за это время на автодорогах области зафиксировано порядка 402 тысяч правонарушений.

На водителей наложено 333 млн рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, взыскано в казну – 234 млн рублей, сообщил он.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 году общая аварийность на орловских дорогах снизилась на 12,7%.

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