Автомойку на улице Цветаева в Орле, которая построена в охранной зоне ЛЭП, снесут, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на УФССП по Орловской области.

Объект был признан незаконным и по решению суда «приговорен» к сносу. В отношении владельца автомойки возбуждено исполнительное производство.

Снос затягивается, но, как сообщили в УФССП по региону, если владелец автомойки в ближайшее время не решит вопрос со сносом самостоятельно, судебные приставы сделают это за него. После сноса объекта, счет за работы будет выставлен владельцу на оплату.

Объект был построен с нарушением норм и правил, в опасной близости от ЛЭП. В 2011 году здесь погиб строитель, который работал на монтаже автомойки. Он зацепил доской провода высокого напряжения и погиб, напоминает издание.