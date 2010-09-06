Сегодня на трассе Орел-Тамбов на территории Покровского района Орловской области автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, сообщило ГУ МЧС по Орловской области.

В результате ДТП в больницу доставлены водитель и пассажир ВАЗ-2115.

Как видно из фотографий с места происшествия, пострадавшая легковушка – это полицейский автомобиль.

Являются ли раненые в ДТП сотрудниками полиции, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу нет. Также как и неизвестно, по чьей вине произошла авария.

Фото из социальных сетей