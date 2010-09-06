УМВД России по Орловской области призывает орловцев быть внимательнее и осторожнее при покупке алкоголя.

Прежде всего, приобретать данный товар желательно в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль.Если совершаете покупку в небольших магазинах – обязательно поинтересуйтесь – имеется ли у продавцов лицензия на продажу алкоголя.

Помните об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционирован ной торговли, через сеть Интернет (на сомнительных интернет сайтах, в том числе осуществляющих доставку алкогольной продукции в ночное время), либо по ценам более низким, чем установлено приказами Минфина России, а также продукцией с маркировкой «Duty free» вне специализированн ых для данного вида товаров магазинах.

Также покупка алкоголя «с рук» у знакомых, по информации с улицы, может говорить о нелегальном его происхождении, опасном для жизни и здоровья.

Как отмечают сотрудники ЭКЦ УМВД в настоящее время количество поддельного алкоголя, относящегося к средней и высшей ценовой категории, заметно возросло по отношению к поддельной алкогольной продукции низкой ценовой категории. За 11 месяцев 2016 года сотрудниками центра выполнено порядка 100 исследований поступающей алкогольной продукции. Практика показала, что на экспертное исследование поступает значительное количество поддельной алкогольной продукции иностранного производства: виски, бренди, ром, текила, марочные коньяки, водка.

При покупке алкогольных напитков нужно обращать внимание на ряд признаков, которые помогут отличить настоящий товар от поддельного.

Так, необходимо проверить наличие федеральной специальной (акцизной) марки на бутылке. Посмотреть плотность укупорки бутылки. Необходимо проверить, чтобы пробка не проворачивалась. Обратите внимание на целостность и аккуратность наклеенной этикетки. Также необходимо обратить внимание на цену алкогольной продукции – если она значительно ниже установленной для данного вида товара - это должно насторожить. На бутылках иностранного производства должна содержаться информация на русском языке.

Если у Вас все же имеются сомнения в подлинности покупаемого Вами алкоголя, то необходимо обратить внимание на следующие признаки: на федеральную специальную (акцизную) марку, на штрих-код, на qr-код.

Федеральная специальная (акцизная) марка должна быть наклеена на каждой бутылке алкогольной продукции (кроме пива и пивных напитков) и даже на той, что произведена за границей. При их рассмотрении нужно обращать внимание на следующие признаки:

1. информация, размещенная на марке, должна соответствовать информации на этикетке (наименование товара, вид продукта, объем, крепость, производитель);

2. марки отпечатаны на самоклеющейся бумаге, не должно быть потеков клеевого состава, марки наклеены ровно, аккуратно;

3. отображение элементов медной голографической фольги меняются при условии изменения угла зрения и освещенности;

4. в структуре бумаги должна быть защитная нить и два вида микроволокон (красные и красно-желтые);

5. номер марки хорошо читаем, с одинаковым размером цифр, без осыпания и смещения красящего вещества;

6. все реквизиты марки должны быть отпечатаны четко, мелкие элементы и микротексты наносятся разборчиво.

Как распознать поддельную акцизную марку:

- общий цвет марки яркий, плотный, применяется глянцевая бумага, не характерный для соответствующих образцов марок (матовость и полутона в изображениях);

- усиление яркости, контраста выполнения штрих кода продукции, серии и номера специальной марки (плотно-черный цвет, контрастный, с характерным блеском или изломами и трещинами слоя краски);

- отсутствие проработки деталей голограммы, однотонность цвета голограммы, отсутствие текста на элементах голограммы;

- защитные волокна, имеющиеся на специальных марках, как правило, отсутствуют, имеет место их имитация путем надпечатки изображений;

- защитная сетка (фон) специальных марок выполнен жирными линиями, нет плавного перехода цветового оттенка.

Также следует обратить внимание на другие признаки, которые будут указывать на нелегальное происхождение продукта.

Нарушением технологии укупорки бутылок будет считаться: отсутствие герметичности, повреждение материала пробок, прокручивание, разрыв металла винтовых колпачков, наличие большого количества складок на полимерной пленке или фольге горлышка и другие признаки. Если разница в доливке нескольких бутылок составляет более 3-5 мм, то данный продукт будет вызывать сомнение в его легальном происхождении.

Поддельные этикетки и контрэтикетки наклеены непараллельно, выступание клея за пределы этикеток, наличие складок, наличие цифровой маркировки партии (отдельными черными точками, нанесенными струйной печатью), выполненной не на стеклянной поверхности бутылки, а на поверхности одной из этикеток продукта.

Сотрудники полиции просят орловцев проявлять осторожность при приобретении алкоголя, а также сообщать о фактах несанкционирован ной продажи алкогольной продукции, или продукции вызывающей сомнение в подлинности в ОВД.