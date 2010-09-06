Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в пожаре в поселке Шоссе Кромского района.

Дело будет расследоваться по статье УК «причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 23 декабря в пятницу в поселке Шоссе Кромского района. Загорелся частный дом, в котором был маленький ребенок. Мать в этот момент ненадолго отлучилась к соседке. Отец семейства прибывал в очередной рабочей вахте за пределами области, сообщает СК.

Спасти ребенка не удалось.