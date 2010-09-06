В Новодеревеньковском районе Орловской области по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля местного жителя, сообщает УМВД по Орловской области.

В местный отдел ГИБДД поступила информация о пьяном водителе, который едет на автомобиле ВАЗ-2105.

Машина была остановлена в поселке Хомутово. За рулем находился 26-летний житель района, который, как показало освидетельствование был пьян.

В ходе проверки документов выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку - 26-летнему жителю деревни Михайловка. Полицейские связались с владельцем. Молодой человек, припарковавший машину около дома, не знал, что ее нет на месте.

Как пояснил угонщик, он решил взять автомобиль на время, чтобы перевести груз, а потом незаметно вернуть его на место.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль в исправном состоянии возвращен владельцу.